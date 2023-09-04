Джордж Расселл призвал изменить один из поворотов трассы в Монце

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выступил за изменение трассы в Монце, где ежегодно проходит Гран-при Италии. По мнению британца, зона вылета в первой шикане должна быть изменена, чтобы лишить возможности срезать поворот.
«В Монце, и это немного обидно, из-за зоны вылета в шикане у вас словно есть бесплатная карта «выбраться из тюрьмы» (отсылка к карточке в игре «Монополия» — Прим. «Чемпионата»). Это даёт пилотам, особенно во время борьбы, возможность пропустить поворот. Поэтому мне бы хотелось увидеть небольшие изменения в будущем», — приводит слова Расселла издание F1i.
Напомним, победу на Гран-при Италии одержал Макс Ферстаппен — голландец выиграл десятую гонку подряд и установил новый рекорд Формулы-1. Второе место у его напарника Серхио Переса, а в борьбе за третье место Карлос Сайнс устоял впереди Шарля Леклера.
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