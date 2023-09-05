Ферстаппен: как только выигрываешь титул Ф-1, дальше происходит одно и то же
Поделиться
Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен в очередной раз заявил, что его не волнует число титулов, которое он завоюет за карьеру в «Королевских гонках».
«По правде сказать, это [слова об уходе из Формулы-1] не было угрозой, это просто то, как я вижу свою жизнь. Я гоняюсь с четырёх лет, и в какой-то момент нужно остановиться. Для меня цель не заключается в том, чтобы завоевать семь, восемь или девять титулов. Как только ты завоевал титул, дальше происходит одно и то же», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans.
В нынешнем сезоне Ферстаппен выиграл 12 из 14 прошедших Гран-при. В настоящий момент 25-летний голландец идёт на серии из десяти побед подряд, что является рекордом серии.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
00:48
-
00:08
- 4 сентября 2023
-
23:03
-
21:59
-
21:03
-
20:34
-
19:33
-
18:59
-
18:10
-
17:52
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:41
-
15:51
-
15:20
-
15:00
-
14:38
-
14:17
-
13:48
-
12:54
-
12:04
-
11:57
-
11:23
-
10:08
-
09:58
-
01:03
-
00:49
-
00:39
-
00:37
- 3 сентября 2023
-
23:54
-
23:53
-
23:47
-
23:44
-
23:06
Партнерский контент