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Ферстаппен: как только выигрываешь титул Ф-1, дальше происходит одно и то же

Ферстаппен: как только выигрываешь титул Ф-1, дальше происходит одно и то же
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен в очередной раз заявил, что его не волнует число титулов, которое он завоюет за карьеру в «Королевских гонках».

«По правде сказать, это [слова об уходе из Формулы-1] не было угрозой, это просто то, как я вижу свою жизнь. Я гоняюсь с четырёх лет, и в какой-то момент нужно остановиться. Для меня цель не заключается в том, чтобы завоевать семь, восемь или девять титулов. Как только ты завоевал титул, дальше происходит одно и то же», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans.

В нынешнем сезоне Ферстаппен выиграл 12 из 14 прошедших Гран-при. В настоящий момент 25-летний голландец идёт на серии из десяти побед подряд, что является рекордом серии.

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