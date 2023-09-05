Фонд Пеле поздравил Макса Ферстаппена с рекордной победой в Монце

Фонд легендарного бразильского футболиста Пеле опубликовал сообщение в социальных сетях, где поздравил нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с рекордной десятой победой подряд на Гран-при.
«Десять побед подряд. Десять раз подряд на вершине подиума. Новый рекорд. Король Пеле любил Формулу 1, и он, несомненно, писал бы сегодня вам, Макс Ферстаппен. Фонд Пеле поздравляет вас с этим событием и с достижением столь важного рекорда. В конце концов, в отношении числа 10 мы являемся экспертами», — сообщил фонд Пеле в социальных сетях.
Напомним, позавчера, 3 сентября, Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии. Эта победа стала 10-й подряд для голландца в этом сезоне. Таким образом, он побил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, выигрывавших по девять раз подряд.
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