Фонд Пеле поздравил Макса Ферстаппена с рекордной победой в Монце

Фонд легендарного бразильского футболиста Пеле опубликовал сообщение в социальных сетях, где поздравил нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с рекордной десятой победой подряд на Гран-при.

«Десять побед подряд. Десять раз подряд на вершине подиума. Новый рекорд. Король Пеле любил Формулу 1, и он, несомненно, писал бы сегодня вам, Макс Ферстаппен. Фонд Пеле поздравляет вас с этим событием и с достижением столь важного рекорда. В конце концов, в отношении числа 10 мы являемся экспертами», — сообщил фонд Пеле в социальных сетях.

Напомним, позавчера, 3 сентября, Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии. Эта победа стала 10-й подряд для голландца в этом сезоне. Таким образом, он побил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, выигрывавших по девять раз подряд.