Хорнер: Ферстаппен использовал уязвимые места Сайнса в Италии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен использовал уязвимые места Карлоса Сайнса в борьбе за лидерство на Гран При Италии.
«Мы были на пределе, мы невероятно сильно прессинговали, а «Феррари» боролись изо всех сил. Макс очень умно поступил в этой ситуации, он надавил на уязвимые места Карлоса, чтобы заставить его израсходовать свои шины. Пару раз в первом повороте он явно был близок к цели, но затем наконец смог закрепиться в качестве лидера», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Напомним, позавчера, 3 сентября, Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии. Эта победа стала 10-й подряд для голландца в этом сезоне. Таким образом, он побил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, выигрывавших по девять раз подряд.
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