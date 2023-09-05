Сайнс-старший отреагировал на то, что Леклеру позволили атаковать его сына

Карлос Сайнс-старший дал комментарий по поводу решения «Феррари» дать разрешение пилоту команды Шарлю Леклеру атаковать его сына Карлоса Сайнса-младшего на Гран-при Италии.
На Гран-при Италии пилоты «Феррари» стартовали с первой и третьей позиций, однако в ходе гонки пропустили на первые места Макса Ферстаппена и Серхио Переса из «Ред Булл». В концовке Леклер несколько раз атаковал Сайнса в попытке отобрать у него место на подиуме, оба пилота блокировали резину и срезали повороты, однако в итоге позиции остались неизменны.
«Забавно, что иногда они могут атаковать, а иногда нет. Иногда они могут бороться между собой, а иногда нет. Им придётся уточнить это между собой.
Но Карлос своим выступлением послал такое сообщение своей команде, которое мне нравится», — приводит слова Сайнса-старшего Sports Mole.
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