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Бастьянини пропустит три этапа после полученных переломов на Гран-при Испании

Бастьянини пропустит три этапа после полученных переломов на Гран-при Испании
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Пилот команды «Дукати» итальянец Энеа Бастьянини пропустит Гран-при Сан-Марино, Индии и Японии после перенесенной операции.

Итальянец успешно прооперирован в связи с переломами левой лодыжки и левой руки, полученными в гонке на Гран-при Испании.

«Бастьянини перенес операции на левой лодыжке и левой кисти. Обе операции, проведенные профессорами Катани и Таралло в Поликлинике Модены, завершились успешно, и Энеа приступает к послеоперационному восстановлению», — говорится в заявлении команды.

MotoGP. Гран-при Испании. Гонка:

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») 38:56:159.
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +2,831.
4. Жоанн Зарко («Дукати») +4,867.
5. Мигель Оливейра («Априлия») +7,529.
6. Алекс Маркес («Дукати») +10,590.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821.
8. Джек Миллер («КТМ») +10,880.
9. Аугусто Фернандес («КТМ») +12,889.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +13,280.

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