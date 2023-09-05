Марко: Перес нестабилен, после рождения 4-го ребёнка у него появились другие интересы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу пилота команды Серхио Переса.

«Перес нестабилен. Он не всегда сосредоточен. Но у него контракт до 2024 года, а у Ландо Норриса — до 2025 года. Жаль, что так надолго. Потому что он был бы одним из кандидатов на роль пилота. С точки зрения молодости и скорости он нам очень подходит. С другой стороны, Серхио уже за 30, и у него родился четвёртый ребёнок. У него уже есть другие интересы, так что посмотрим, что будет потом.

С одной стороны, место в «Ред Булл» является одним из самых востребованных. Но с другой — у вас есть соперник — Макс Ферстаппен. Для этого нужна очень сильная личность и невероятная психическая устойчивость. Перес — тот, кому это удавалось лучше всех гонщиков в последние годы, и он также добивался побед», — приводит слова Марко GrandPX.news.