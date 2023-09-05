Марко: Перес нестабилен, после рождения 4-го ребёнка у него появились другие интересы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу пилота команды Серхио Переса.
«Перес нестабилен. Он не всегда сосредоточен. Но у него контракт до 2024 года, а у Ландо Норриса — до 2025 года. Жаль, что так надолго. Потому что он был бы одним из кандидатов на роль пилота. С точки зрения молодости и скорости он нам очень подходит. С другой стороны, Серхио уже за 30, и у него родился четвёртый ребёнок. У него уже есть другие интересы, так что посмотрим, что будет потом.
С одной стороны, место в «Ред Булл» является одним из самых востребованных. Но с другой — у вас есть соперник — Макс Ферстаппен. Для этого нужна очень сильная личность и невероятная психическая устойчивость. Перес — тот, кому это удавалось лучше всех гонщиков в последние годы, и он также добивался побед», — приводит слова Марко GrandPX.news.
- 5 сентября 2023
-
12:31
-
11:48
-
10:37
-
06:30
-
00:48
-
00:08
- 4 сентября 2023
-
23:03
-
21:59
-
21:03
-
20:34
-
19:33
-
18:59
-
18:10
-
17:52
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:41
-
15:51
-
15:20
-
15:00
-
14:38
-
14:17
-
13:48
-
12:54
-
12:04
-
11:57
-
11:23
-
10:08
-
09:58
-
01:03
-
00:49
-
00:39
-
00:37
- 3 сентября 2023
-
23:54