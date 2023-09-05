Брандл: удивлён, что Хэмилтон и Вольф преуменьшили значимость рекорда Ферстаппена

Известный британский обозреватель Формулы-1 Мартин Брандл высказался по поводу слов Тото Вольфа о незначительности рекорда Макса Ферстаппена по победам в Гран-при подряд.
«Макс Ферстаппен выиграл 10 гонок подряд, а «Ред Булл» выиграл все 15 гонок в этом сезоне — это действительно нечто. Какое достижение — безупречно поддерживать такой уровень производительности и надёжности на разных трассах и в разных погодных условиях, в борьбе с сильными соперниками. Поздравляю всех и каждого из них.
Если бы, например, теннисист, футбольная или регбийная команда были настолько совершенны и доминировали, то они по праву получили бы всемирное признание на самом высоком уровне.
Безусловно, нужно ценить и уровень мастерства других. Поэтому я был несколько удивлён и разочарован тем, что Льюис Хэмилтон и Тото Вольф в выходные преуменьшили это достижение. Ведь они сами по праву получали должное уважение и признание во время своего тотального доминирования с 2014 по 2020 год», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.
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