Масса рассчитывает на поддержку «Феррари» в споре о чемпионстве 2008 года

Бразильский пилот Фелипе Масса, который занял в сезоне-2008 второе место в личном зачёте, уступив британцу Льюису Хэмилтону одно очко, рассказал о том, что он рассчитывает на поддержку «Феррари» в споре о чемпионстве 2008 года.
«У меня есть одна уверенность: этот титул — мой, а для «Феррари» это 16-й чемпионский титул. Я нанял команду очень сильных юристов. Мы будем бороться до конца, чтобы добиться справедливости. Я не понимаю, почему дело о махинациях не может быть проверено надлежащим образом, пусть даже год, два года или 15 лет спустя. На данный момент я ещё не получил поддержки со стороны «Феррари», но я ожидаю от них помощи. Я настроен оптимистично: я буду бороться за справедливость до конца», — приводит слова Массы GPFans.
Претензии Массы связаны с пересмотром результатов Гран-при Сингапура сезона-2008. О том, что результаты этой гонки были подстроены, широкой общественности стало известно в 2009-м, когда Нельсон Пике-младший признался, что намеренно разбил машину, чтобы обеспечить победу партнёру по команде «Рено» — Фернандо Алонсо. В случае аннулирования результатов Гран-при Сингапура Фелипе Масса одержал бы победу в личном зачёте сезона-2008.
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