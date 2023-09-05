Мать Сайнса лайкнула пост, что у Леклера нет чести. Шарль сделал ответный лайк

Пользователи «Твиттера» обратили внимание, что мать гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса Рейес поставила лайк под сообщением, критикующим напарника Карлоса по «Скудерии» Шарля Леклера. Это произошло после гонки Гран-при Италии Формулы-1, в которой Леклер до самого финиша пытался обогнать Сайнса в споре за третье место.
«Знаете ли вы, что есть у Карлоса и чего никогда не будет у Леклера? Честь. Поздравляю, Карлос, сегодня ты заставил замолчать многие рты», — гласит сообщение пользователя, понравившееся матери Сайнса.
Леклер своеобразно отреагировал на подобную критику. Шарль в свою очередь поставил лайк под сообщением другого пользователя, которое состоит из слова «Честь» и фото Леклера на подиуме после победы на Гран-при Италии 2019 года.
Фото: https://twitter.com/candeleclerc16/status/1698957583799726094
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