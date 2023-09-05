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Мать Сайнса лайкнула пост, что у Леклера нет чести. Шарль сделал ответный лайк

Мать Сайнса лайкнула пост, что у Леклера нет чести. Шарль сделал ответный лайк
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Пользователи «Твиттера» обратили внимание, что мать гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса Рейес поставила лайк под сообщением, критикующим напарника Карлоса по «Скудерии» Шарля Леклера. Это произошло после гонки Гран-при Италии Формулы-1, в которой Леклер до самого финиша пытался обогнать Сайнса в споре за третье место.

«Знаете ли вы, что есть у Карлоса и чего никогда не будет у Леклера? Честь. Поздравляю, Карлос, сегодня ты заставил замолчать многие рты», — гласит сообщение пользователя, понравившееся матери Сайнса.

Леклер своеобразно отреагировал на подобную критику. Шарль в свою очередь поставил лайк под сообщением другого пользователя, которое состоит из слова «Честь» и фото Леклера на подиуме после победы на Гран-при Италии 2019 года.

Фото: https://twitter.com/candeleclerc16/status/1698957583799726094

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