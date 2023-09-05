Согласны ли вы с Вольфом, что «Ред Булл» строит машину, подходящую только Ферстаппену?

Редакция «Чемпионата» подготовила новый опрос для читателей. Во время Гран-при Италии Формулы-1 руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и лидер команды Макс Ферстаппен жёстко ответили главе автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольфу, предположившему, что «быки» разрабатывают свои машины так, что они подходят только Ферстаппену, а другие гонщики не могут показывать за их рулём достойную скорость. Голландский гонщик назвал подобное предположение со стороны Вольфа «чушью», а Хорнер заявил, что такие заявления говорят о непонимании Вольфом принципов развития машин Формулы-1.

Предлагаем вам ответить на вопрос, согласны ли вы с предположением Вольфа о строительстве болидов «Ред Булл» конкретно под Ферстаппена.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Согласны ли вы с Вольфом, что «Ред Булл» строит машину, подходящую только Ферстаппену?