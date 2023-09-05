Обнародованы новые детали о грядущем переименовании «Альфа Таури»
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Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» стала ещё ближе к переименованию, которое должно произойти перед сезоном-2024. Ранее сообщалось, что новым титульным спонсором команды может стать немецкий модный бренд Hugo Boss. По данным F1-Insider, переговоры между компанией и командой существенно продвинулись и уже близки к завершению. Ожидается, что новое название «Альфа Таури» будет составлено из бренда HUGO и какого-либо упоминания марки «Ред Булл».
Ранее стало известно, что Hugo Boss покидает Формулу-Е, чтобы сосредоточиться на Формуле-1. У Hugo Boss сейчас уже есть спонсорское соглашение с «Астон Мартин», однако оно ограничивается небольшим брендингом — логотипе BOSS на зеркалах заднего вида.
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