Алонсо: «Феррари» всегда готовится к Монце, но в чемпионате мира 22 гонки

42-летний пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от ближайшего Гран-при в Сингапуре и рассказал, что помогло его соперникам из «Феррари» успешно выступить на Гран-при Италии.

«Сингапур будет лучше, чем Монца, это точно. Но мы уже знаем, как тяжело выиграть гонку. «Ред Булл» каждое воскресенье выступает на невероятном уровне. Посмотрим, сможем ли мы быть одними из претендентов в Сингапуре. Мне кажется, что каждую неделю всё немного меняется. На последних двух городских трассах были сильны «Альпин» с Эстебаном Оконом в Монако и «Феррари» с Шарлем Леклером, который был на поуле в Азербайджане. Увидим, что будет в Сингапуре.

«Феррари» превзошла нас в Кубке конструкторов по итогам Монцы, но мы вернёмся в Сингапуре. Это была их домашняя трасса, они всегда меняли двигатель или обновлялись для этой гонки, но Кубок мира — это 22 гонки», — сказал Алонсо Mundo Deportivo.

«Астон Мартин» занимает в Кубке конструкторов четвёртое место, уступая 11 очков «Феррари».