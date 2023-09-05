«Ему сейчас больно». Хилл — о словах Вольфа, что рекорд Ферстаппена — цифра для Википедии

Чемпион мира Формулы-1 Деймон Хилл прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о том, что 10-я победа подряд для Макса Ферстаппена — это всего лишь цифра для Википедии.

«Это звучало немного грубо и не очень смешно, в отличие от привычного Тото, потому что он обычно очень уважителен. Я думаю, ему сейчас немного больно. Теперь они знают, что такое быть под доминацией, и не могут даже подняться на подиум. Кажется, они зашли в тупик и не могут понять, что делать, но кто может?

«Феррари» проделала отличную работу в Монце, трасса подошла их машине, но кажется, что, где бы гонка ни проводилась, «Ред Булл» возьмёт верх. Нам просто нужно смотреть, как всё разворачивается.

Сможет ли «Ред Булл» выиграть каждую гонку в сезоне? Это не выходит за рамки возможного», — сказал Хилл Sky Sports.

Пилотам «Ред Булл» удалось победить во всех 14 Гран-при в сезоне-2023, команда уверенно лидирует в Кубке конструкторов за восемь гонок до конца чемпионата.