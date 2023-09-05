«Ему сейчас больно». Хилл — о словах Вольфа, что рекорд Ферстаппена — цифра для Википедии

Чемпион мира Формулы-1 Деймон Хилл прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о том, что 10-я победа подряд для Макса Ферстаппена — это всего лишь цифра для Википедии.
«Это звучало немного грубо и не очень смешно, в отличие от привычного Тото, потому что он обычно очень уважителен. Я думаю, ему сейчас немного больно. Теперь они знают, что такое быть под доминацией, и не могут даже подняться на подиум. Кажется, они зашли в тупик и не могут понять, что делать, но кто может?
«Феррари» проделала отличную работу в Монце, трасса подошла их машине, но кажется, что, где бы гонка ни проводилась, «Ред Булл» возьмёт верх. Нам просто нужно смотреть, как всё разворачивается.
Сможет ли «Ред Булл» выиграть каждую гонку в сезоне? Это не выходит за рамки возможного», — сказал Хилл Sky Sports.
Пилотам «Ред Булл» удалось победить во всех 14 Гран-при в сезоне-2023, команда уверенно лидирует в Кубке конструкторов за восемь гонок до конца чемпионата.
- 5 сентября 2023
-
19:33
-
18:15
-
17:30
-
16:35
-
15:48
-
14:57
-
14:50
-
14:39
-
14:28
-
13:48
-
12:31
-
11:48
-
10:37
-
06:30
-
00:48
-
00:08
- 4 сентября 2023
-
23:03
-
21:59
-
21:03
-
20:34
-
19:33
-
18:59
-
18:10
-
17:52
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:41
-
15:51
-
15:20
-
15:00
-
14:38
-
14:17
-
13:48
-
12:54