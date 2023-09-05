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Эдди Джордан рассказал, почему не хотел бы соревноваться с Максом Ферстаппеном

Эдди Джордан рассказал, почему не хотел бы соревноваться с Максом Ферстаппеном
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мнением о выступлениях лидера личного зачёта сезона-2023 Макса Ферстаппена и рассказал, почему не хотел бы выступать с ним в одну эпоху.

«Я действительно верю, что со временем он станет величайшим гонщиком всех времён, при условии, что он будет здоров и бодр в течение очень долгого времени.

У него феноменальное отношение к болиду. Он агрессивен, когда нужно быть агрессивным. Он жёсток, когда нужно быть жёстким. Однако он умён и знает, как обращаться с машиной.

Я бы не хотел сейчас быть гонщиком Формулы-1, рассчитывающим стать чемпионом мира, потому что не знаю, как это возможно», — сказал Джордан на подкасте Formula For Success.

Макс Ферстаппен продолжает победную серию, которая на сегодняшний день насчитывает 10 Гран-при. Голландский пилот находится на пути к завоеванию третьего подряд чемпионства в Формуле-1.

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