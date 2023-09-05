Тимо Глок предположил, что ситуация в «Макларене» станет более беспокойной из-за Норриса

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Тимо Глок рассказал о набирающем обороты соперничестве в команде «Макларен» между их пилотами, британцем Ландо Норрисом и австралийцем Оскаром Пиастри.

«Говоря о Ландо Норрисе, я заметил по радио в нескольких гонках, что он раздражён или кажется раздражённым. В самый разгар момента не знаешь, что он имеет в виду. Но это проблема, потому что теперь у него есть напарник по команде, который оказывает на него давление и ездит на его уровне.

Мне очень интересно, как эта ситуация будет развиваться, потому что Оскар Пиастри приближается и тоже хочет получить свои шансы. Я могу понять, почему он выражает своё недовольство тем, что находится позади Норриса в стратегических приоритетах. Мы можем ожидать, что ситуация в «Макларене» станет немного более беспокойной», — написал Глок в своей заметке для Sky Germany.

«Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов в сезоне-2023 по истечении 14 Гран-при, набрав 115 очков, из которых 79 у Норриса и 36 у Пиастри.