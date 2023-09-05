«Признайте и аплодируйте тому, что делает Макс». Хорнер — о критике со стороны «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, говоря о высказывании Тото Вольфа, что победы Макса Ферстаппена — это цифры для Википедии, выразил мнение о том, как болельщики должны относиться к успехам их пилота, установившего на Гран-при Италии рекорд по количеству побед подряд,

«Послушайте, я не хочу втягиваться в комментарии по этому поводу. То, что делает Макс, так это бьёт рекорды, он ездит на невероятном уровне. Я не думаю, что сейчас в мире есть кто-то, кто мог бы победить Макса Ферстаппена на этой машине, это точно.

Вы должны признать и аплодировать тому, что делает Макс в данный момент. Это нечто особенное — достичь того, чего он достиг. Мы ни в коем случае не должны отвлекать своё внимание от этого. В спорте подобные вещи случаются очень редко. Это золотой момент для него и, конечно, для команды», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Пилотам «Ред Булл» удалось выиграть все 13 проведённых Гран-при в сезоне-2023. На двух побеждал Серхио Перес, на остальных — Макс Ферстаппен.