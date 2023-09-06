Марко — о возвращении Феттеля: не хотел бы видеть его рядом с Ферстаппеном

Советник команды «Ред Булл» 80-летний Хельмут Марко поделился мнением о возможности возвращения четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в Формулу-1, а также рассказал, видит ли он его как напарника Макса Ферстаппена.

«Вместе с Максом Ферстаппеном? Я бы не хотел этого делать. У нас в «Ред Булл» есть контракты, согласованные до конца 2024 года, но если Себастьян чего-то хочет, он должен это сделать. Автоспорт — это больше, чем просто двигатели внутреннего сгорания и бензин. Если он знает, как всё провернуть, то почему бы и нет?

У нас уже есть Даниэль Риккардо. Если Себастьян действительно хочет вернуться, он хочет быть с топ-командой и побеждать», — сказал Марко Servus TV.

Себастьян Феттель выступал за «Ред Булл» с сезона-2009. Не его счету 38 совместных с «быками» побед.