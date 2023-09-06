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«Он слишком милый». Росберг — о борьбе Леклера с Сайнсом на Гран-при Италии

«Он слишком милый». Росберг — о борьбе Леклера с Сайнсом на Гран-при Италии
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Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года, а ныне эксперт Нико Росберг поделился мнением о борьбе напарников по «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. Напомним, на Гран-при Италии пилоты «Феррари» на протяжении всей гонки находились в борьбе, по итогом которой Карлос Сайнс сохранил итоговое место на подиуме.

«Происходит что-то странное. Шарль говорил: «У меня была такая чудесная борьба, что за великолепный день, пойду и выпью пива с Сайнсом, и мы вместе повеселимся». Я не уверен в этом.

Серьёзно, в одном из эпизодов Карлос перешёл лимит. Он заперся на внутренней стороне, поехал мимо трассы и забрал с собой Шарля. Это одна из вещей, которые находятся за гранью для напарников по команде, поэтому я не уверен, что там происходит.

Я пытался понять, настоящие ли это эмоции. И да, я думаю, что его слова были искренними, поэтому я сомневаюсь. Он действительно такой милый или что вообще творится?» — сказал Росберг в подкасте Sky Sports.

Третье место на Гран-при Италии стало первым подиумом для Карлоса Сайнса в сезоне-2023. Шарль Леклер имеет на своём счету три Гран-при в сезоне-2023, когда он приезжал на подиум.

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