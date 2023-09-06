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«Я готов». Леклер отреагировал на новость о допуске Монако к Евровидению-2024

«Я готов». Леклер отреагировал на новость о допуске Монако к Евровидению-2024
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер в шутку заявил о том, что он готов выступить на Евровидении-2024.

В социальных сетях появилась новость о том, что Монако допущено к участию в Евровидении-2024.

«Я готов», — ответил на это монегасский гонщик.

Напомним, на Гран-при Италии, прошедшем в минувшие выходные, Леклер занял четвёртое место, пропустив вперёд товарища по команде Карлоса Сайнса.

Гран-при Италии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +6.064.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.193.
4. Шарль Леклер («Феррари») +11.377.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +23.028.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +42.679.
7. Александер Албон («Уильямс») +45.106.
8. Ландо Норрис («Макларен») +45.449.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.294.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.056.
11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1:10.638.
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1:13.074.
13. Логан Сарджент («Уильямс») +1:18.557.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:20.164.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1:22.510.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:27.266.
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.

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