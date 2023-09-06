Алонсо: Ферстаппен и Хэмилтон ничего не строили, они просто нашли себе команду победителей

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу пилотов Формулы-1 Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

«Когда Хэмилтон перешел в «Мерседес», он не строил ничего, чтобы стать чемпионом. Просто смена регламента изменила все на решетке и вывела «Мерседес» на вершину. То же самое я чувствую и в отношении Макса: когда он перешел в «Торо Россо» и «Ред Булл», Хэмилтон по-прежнему выигрывал все. «Ред Булл — команда победителей не из-за него, просто очередное изменение регламента в 2021 году привело к тому, что теперь они выигрывают все гонки.

Когда мы говорим, что можем строить команды вокруг себя, я этого не понимаю. Это спорт, где технические решения, регламент или вдохновение конструкторского бюро имеют большее значение, чем твой вклад, твои комментарии, твоя личность или твое пилотирование», — приводит слова Алонсо Marca.