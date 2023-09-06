Хэмилтон: Формула-1 ввела множество изменений, чтобы замедлить «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об ограничениях со стороны Формулы-1 по отношению к немецкой команде в период её доминирования.

Поскольку «Ред Булл» выиграл 24 из 25 предыдущих гонок по нынешнему регламенту, Хэмилтону был задан вопрос о том, следует ли вводить новые правила, чтобы сократить преимущество австрийской команды.

«Я не знаю, что было предложено. Я ничего не слышал. Но мы пережили много изменений, которые были введены, чтобы замедлить нас, и я думаю, что это было лучше для спорта.

Наша скорость в квалификации была потрясающей, но они отобрали у нас квалификационный режим мотора, что сделало борьбу в квалификации плотнее.

С одной стороны, инженеры проделали невероятную работу, и они заслужили это, но я думаю, что с точки зрения болельщика мы хотим видеть всех участников ближе друг к другу», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.