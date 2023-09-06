Марко: Лиам Лоусон может быстро занять место постоянного пилота в Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о будущем молодого пилота Лиама Лоусона и оценил возможность получения им постоянного места в Формуле-1.

«Лиам работает с нами уже некоторое время. Он жёсткий, но очень умный человек, немного похожий на Брюса Макларена. Это, безусловно, человек с большим будущим.

У него была хорошая скорость в прошлый уикенд в Италии, и это хороший знак. Однако сейчас он продолжает выступать в японском чемпионате, и там он идёт вторым в очень и очень сложной борьбе. Машины там быстрее, чем в Формуле-2.

Может быть, он сможет выиграть там титул. Получит ли он место постоянного пилота в «Ред Булл»? Это может произойти быстро», — приводит слова Марко Racingnews365.