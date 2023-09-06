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Хэмилтон: мы просто уже отсчитываем дни до февраля

Хэмилтон: мы просто уже отсчитываем дни до февраля
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что немецкая команда уже готовится к сезону-2024.

«Гонки для меня проходят довольно просто. Я просто должен лучше выступить в квалификации, чтобы сама гонка не была такой трудной.

Я просто смирился с той машиной, которая у нас есть на данный момент. В Италии мы стали третьими по скорости, и это, конечно, очень неприятно для всех нас. Мы хотели бы быть быстрее. Но на самом деле мы просто уже отсчитываем дни до февраля», – приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Ранее Хэмилтон высказался об ограничениях со стороны Формулы-1 по отношению к немецкой команде в период её доминирования.

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