Марко обвинили в расизме за высказывания в адрес Переса и южноамериканцев

Советника «Ред Булл» Хельмута Марко раскритиковали в социальных сетях после высказывания о выступлении мексиканца Серхио Переса на Гран-при Италии.
Марко заявил, что у Переса проблемы с концентрацией, поскольку он является «южноамериканцем».
«Очевидно, один из лучших уикендов Переса, мы знаем о его проблемах в квалификации, где он нестабилен. Он южноамериканец, и его голова не настолько сосредоточена, как у Макса [Ферстаппена] или Себастьяна [Феттеля]. Но гонки являются его сильной стороной, и у него была очень хорошая карьера. Обогнать трёх пилотов, Расселла и гонщиков «Феррари», нелегко, мы понимали, что они быстрее на прямых. Всё было сделано правильно, и теперь грядёт гонка в Сингапуре, которую Чеко уже выигрывал и которая ему подходит. Мы настроены оптимистично», — сказал Марко в эфире ServusTV.
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