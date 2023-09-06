Вольф: у Хэмилтона есть навыки и качества, чтобы стать руководителем команды Формулы-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что пилот команды Льюис Хэмилтон обладает необходимыми навыками, чтобы в будущем возглавить коллектив Формулы-1.
«Мы говорили о наших отношениях и о том, в какой роли он будет с нами в будущем. Поэтому подписание контракта заняло много времени. Он завершит свою карьеру в составе нашей команды, потому что я не вижу его в другой команде.
Думаю, он cможет стать руководителем команды или генеральным директором — у него есть необходимые навыки и личностные качества. Льюис сотворил историю этого вида спорта, и он останется в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Сrash.net со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, ранее Льюис Хэмилтон подписал с немецкой командой новый двухлетний контракт.
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