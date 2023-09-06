Марко жёстко ответил Вольфу на его слова о незначимости рекорда Ферстаппена
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слова главы «Мерседеса» Тото Вольфа, ранее поставившего под сомнение достижение голландца Макса Ферстаппена, назвав его «цифрами для Википедии».
Напомним, победа на Гран-при Италии стала для 25-летнего Ферстаппена десятой подряд, что является историческим рекордом.
«Википедия – один из самых читаемых ресурсов, возможно, кто-нибудь скажет об этом Вольфу. В этом разница между нами. Мы следим за нашей собственной командой, чтобы добиться лучших результатов. Мы занимаемся своим делом и не придумываем историй, как это делают они. И мы не будем беспокоиться из-за «Мерседеса», пока они не станут серьёзными соперниками», — сказал Марко в эфире ServusTV.
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