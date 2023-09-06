Марко жёстко ответил Вольфу на его слова о незначимости рекорда Ферстаппена

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слова главы «Мерседеса» Тото Вольфа, ранее поставившего под сомнение достижение голландца Макса Ферстаппена, назвав его «цифрами для Википедии».

Напомним, победа на Гран-при Италии стала для 25-летнего Ферстаппена десятой подряд, что является историческим рекордом.

«Википедия – один из самых читаемых ресурсов, возможно, кто-нибудь скажет об этом Вольфу. В этом разница между нами. Мы следим за нашей собственной командой, чтобы добиться лучших результатов. Мы занимаемся своим делом и не придумываем историй, как это делают они. И мы не будем беспокоиться из-за «Мерседеса», пока они не станут серьёзными соперниками», — сказал Марко в эфире ServusTV.