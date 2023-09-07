Шарль Леклер ответил, считает ли доминирование «Ред Булл» скучным
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о доминировании команды «Ред Булл», выигравшей все 14 этапов по ходу нынешнего сезона.
«В этом виде спорта всегда есть какое-то доминирование. Сейчас Макс и «Ред Булл» проделывают невероятную работу и заслуживают этого независимо от того, скучно это или нет.
Конечно, если в каждой гонке у нас будет разный победитель и мы будем выигрывать с разницей в секунду, уверен, гонки будут более захватывающими. Но такова Ф-1, и, в конце концов, «Ред Булл» этого заслуживает», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.
На минувшем Гран-при Италии пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен установил рекорд серии, выиграв десять гонок подряд.
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