Вязович рассказал, как развитое сельское хозяйство Беларуси вредит «МАЗ-СПОРТавто»

Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович объяснил, почему сельское хозяйство Беларуси негативно сказывается на развитии команды.

«Для нашей команды большим минусом является отсутствие территории для тестов и тренировок в Республике Беларусь. Страна у нас довольно-таки компактная, и большая гордость для нас в том, что все земли используются по назначению — они все засеяны сельскохозяйственными культурами. Но для спортивной команды это в то же время и минус, потому что это означает, что выезд на тесты для нас возможен только за пределы страны.

Это мероприятие недешёвое, и, что ещё очень важно, оно занимает определённый кусок времени — на дорогу туда, на тесты, на возвращение. Если бы могли проехать по какому-то тренировочному кругу и вернуться в тот же день к себе в команду — это один вопрос, а когда нужно уехать на неделю или на две — это уже определённые трудности. Поэтому тесты мы себе можем позволить не чаще одного-двух раз в год», — заявил Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.