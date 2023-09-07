Жак Вильнёв: Ферстаппен хотел бы видеть Хэмилтона следующим напарником

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв порассуждал на тему возможных партнёров Макса Ферстаппена в «Ред Булл», отметив, что в австрийском коллективе не заинтересованы в приглашении сильного гонщика, который бросил бы Максу вызов в борьбе за звание первого номера команды.

«Ред Булл» нужен сильный гонщик на место Переса? Я не думаю, что они беспокоятся по этому поводу. У них есть Макс. На данный момент Макс побеждает, они получают нужный результат и уверенно лидируют.

Всё идёт так, как они хотят. Зачем им что-то менять и создавать себе проблемы, подписывая молодого парня, который хочет доказать, что он новый чемпион мира?

Думаю, сам Макс, вероятно, хотел бы, чтобы Льюис Хэмилтон был его напарником, чтобы он мог доказать всему миру, что он сильнее. Это его конечная цель. Так что, вероятно, он этого хотел бы, но я не уверен, что это нужно «Ред Булл», — приводит слова Вильнёва Autosport.