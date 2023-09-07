Вязович объяснил, почему мазовцы не будут покупать двигатель у «КАМАЗ-мастер»

Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович заявил, что в белорусском коллективе не рассматривают вариант с покупкой двигателей у «КАМАЗ-мастер» даже на фоне трудностей с доступом к зарубежным узлам.
«Такой вариант мы не рассматриваем. Здесь есть и принципиальный момент, потому что какие-то технические решения дают преимущества. Я не говорю, что наш двигатель мощнее, сильнее или надёжнее, чем у «КАМАЗ-мастер», — думаю, даже наоборот. Но и «КАМАЗ-мастер» такому решению не обрадовался бы, да и мы не хотели бы зависеть от прямого конкурента.
Потому что я на их месте не продал бы нам настолько же конкурентоспособный мотор, как, например, тот, на котором едет Дмитрий Сотников. Он бы был на сколько-то десятков, а то и сотен лошадиных сил слабее, поэтому не думаю, что это хорошая идея. Чтобы быть первым, надо иметь собственные разработки. Иначе, если ты покупаешь у кого-то, то ты второй: новинки уже у кого-то есть. Поэтому мы пытаемся идти своим путём», — рассказал Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.
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