«У нас всего четыре места». Марко — о продлении Цуноды на 2024 год

80-летний советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о будущем Юки Цуноды в «Альфа Таури» в сезоне-2024, говоря о пилотах программы «Ред Булл».

«Будет ли он постоянно работать в машине или будет запасным пилотом? Как мы уже видели, дело может развиваться быстро, а мест у нас всего четыре. Он показал, что достаточно хорош для Формулы-1, и теперь ему предстоит подтвердить это в предстоящих гонках», — сказал Марко Servus TV.

Напомним, ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост выражал уверенность в том, что Юки Цунода останется в команде на сезон-2024. В этом сезоне за рулём «Альфа Таури», помимо Цуноды, побывали три пилота: Ник де Врис начал сезон, но был заменён австралийцем Даниэлем Риккардо, которого в связи с травмой заменил юниор Лиам Лоусон.