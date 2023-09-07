Алонсо заявил, что перешёл в «Астон Мартин» из-за непрофессионализма со стороны «Альпин»

42-летний испанский пилот Фернандо Алонсо рассказал о том, как он находился перед выбором между продолжением карьеры в «Альпин» или «Астон Мартин» в сезоне-2023, рассказав о причинах выбора «Астон Мартин».

«Во-первых, [Себастьян] Феттель завершил карьеру. Во-вторых, «Альпин» вела переговоры в течение нескольких месяцев, но так и не было достигнуто окончательное решение. Мы обо всём договорились, но документы не пришли. Я заметил небольшой непрофессионализм.

Что касается «Астон Мартин», их предложение было на столе в субботу, а Феттель сделал своё заявление в четверг. Это желание заполучить меня было привлекательным», — сказал Алонсо в интервью Cadena Ser.

Двукратный чемпион мира заменил в «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру в Формуле-1. На место Алонсо в «Альпин» пришёл французский пилот Пьер Гасли.