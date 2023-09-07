Руководитель «Уильямса» сравнил выступления Албона в Монце и Монреале

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал седьмое место своего подопечного Александера Албона на Гран-при Италии, сравнив его с аналогичной позицией тайского пилота на Гран-при Канады.

«В Монреале есть только одна точка обгона. Если у вас получится правильно выйти на прямую и сделать верные вещи, то вы не пропустите пилота позади. В Монце есть три или четыре зоны, где можно довольно легко потерять позицию, но, когда Алекс потерял позицию, он сразу подготовился к обратному обгону.

Опять же, если мы вернёмся в Монреаль, то в некотором смысле нам повезло, что позади был Эстебан [Окон] с шатающимся задним крылом. Здесь же был Ландо, который выходил на прямую к первому повороту всего лишь в трёх десятых. И всё же Алекс финишировал впереди», — сказао Ваулз в интервью Motorsport.

Седьмое место на Гран-при Италии стало пятым попаданием Албона в топ-10 в сезоне-2023, четыре из них были в семи последних Гран-при.