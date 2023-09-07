Руководитель «Уильямса» сравнил выступления Албона в Монце и Монреале

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал седьмое место своего подопечного Александера Албона на Гран-при Италии, сравнив его с аналогичной позицией тайского пилота на Гран-при Канады.
«В Монреале есть только одна точка обгона. Если у вас получится правильно выйти на прямую и сделать верные вещи, то вы не пропустите пилота позади. В Монце есть три или четыре зоны, где можно довольно легко потерять позицию, но, когда Алекс потерял позицию, он сразу подготовился к обратному обгону.
Опять же, если мы вернёмся в Монреаль, то в некотором смысле нам повезло, что позади был Эстебан [Окон] с шатающимся задним крылом. Здесь же был Ландо, который выходил на прямую к первому повороту всего лишь в трёх десятых. И всё же Алекс финишировал впереди», — сказао Ваулз в интервью Motorsport.
Седьмое место на Гран-при Италии стало пятым попаданием Албона в топ-10 в сезоне-2023, четыре из них были в семи последних Гран-при.
- 7 сентября 2023
-
14:15
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:13
-
11:10
-
10:40
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
00:47
-
00:03
- 6 сентября 2023
-
23:15
-
22:32
-
21:30
-
20:55
-
19:57
-
19:42
-
18:37
-
17:20
-
16:11
-
15:29
-
14:10
-
12:10
-
10:36
-
09:54
-
00:48
-
00:11
- 5 сентября 2023
-
23:29
-
23:04
-
22:52
-
22:36
-
21:20
-
21:02