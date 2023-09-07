Палоу: я слишком старый для Формулы-1, момент уже упущен

Чемпион IndyCar сезона-2023 Алекс Палоу, у которого был контракт с «Маклареном» на 2024 год, рассказал о своих карьерных целях и поделился мнением о возможности оказаться в Формуле-1.
«Возможность, которая у меня есть в США, прекрасна, и я не хочу отказываться от неё ради шанса. Мы пробовали, я управлял болидом [«Макларена»], но настоящая возможность мне не предоставлялась. Со своей стороны я больше ничего не мог сделать, поэтому не думаю, что появится ещё что-то, потому что я слишком стар для Формулы-1. Мы подождём, продолжим выигрывать в IndyCar столько, сколько сможем, и если появится возможность, то мы будем её приветствовать. Если нет, ничего страшного, продолжим попытки одерживать победы в гонках и в чемпионате IndyCar.
Дверь не закрыта, совсем не закрыта, но быть 27-летним и ждать ещё два года — это не то же самое, что быть 21-летним. Я не думаю, что дверь закрыта на сто процентов, но и не жду возможности. Я знаю, что момент уже упущен. Если в такими выступлениями, как в 2021 и в этом году, у меня нет возможности, повторить ещё один сезон будет сложно», — сказал Палоу SoyMotor.
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