Хэмилтон: цель на ближайшие два года — выиграть чемпионат, я думаю о следующем контракте

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, продливший контракт с командой до конца 2025 года, рассказал о целях на срок действия соглашения.
«Цель на эти два года — это бороться и победить в чемпионате мира, сто процентов. Мы сейчас вторые в Кубке конструкторов и хотим свергнуть тех, кто на вершине. У меня есть стопроцентная вера в то, что мы можем это сделать. В долгосрочной перспективе я думаю о своём следующем контракте: как он будет выглядеть, как долго он будет длиться. Я планирую остаться здесь на какое-то время.
Но всё может измениться. Я могу вернуться в следующем году и сказать: «Чёрт возьми». Кто знает? Никогда не знаешь, где ты окажешься по жизни, но сейчас я очень сфокусирован, чтобы оставаться позитивным каждый день. Я знаю, это ни для кого нелегко.
Оставаться в форме и здоровым и пытаться найти тот самый баланс наслаждения личным и работой. Баланс между семейной жизнью и прочими вещами. Думаю, сейчас я в отличном балансе. Это позволяет мне по-настоящему любить то, что я делаю», — сказал Хэмилтон Sky Sports.
Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с сезона-2013. За десять лет в «Мерседесе» он шесть раз становился чемпионом мира и восемь раз приводил команду к победе в Кубке конструкторов.
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