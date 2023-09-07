Росберг: в «Астон Мартин» не могут позволить себе иметь такого гонщика, как Стролл

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о выступлениях канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла, сравнив его с напарником, 42-летним Фернандо Алонсо, а также высказал предположение, что сотрудничество Стролла и команды может завершиться.
«Я не знаю, что случилось с Лэнсом Строллом, потому что он очень приличный гонщик. В начале сезона он показал, что может находиться рядом с Фернандо. Когда Фернандо был третьим, Лэнс был пятым или шестым. Поэтому я не знаю, что с ним произошло, но сейчас он действительно находится в трудной фазе.
Думаю, в долгосрочной перспективе «Астон Мартин» не сможет позволить себе иметь одного гонщика, который находится так далеко. Так что либо Лэнс вернётся туда, где он и должен быть, или им придётся думать об изменении ситуации, заменив своего второго пилота», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports.
Стролл выступает в Формуле-1 с сезона-2017. В сезоне-2023 лучшим результатом канадца было четвёртое место на Гран-при Азербайджана.
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