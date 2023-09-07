Норрис — о Пиастри: он один из лучших новичков в Формуле-1, но я тоже сыграл огромную роль

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о взаимоотношениях с напарником по команде Оскаром Пиастри и высказал мнение о его дебютном сезоне в Формуле-1.
«Я сыграл огромную роль [в карьере Пиастри]. Ладно, он прилично прибавил, но он начал, вероятно, с одними из лучших показателей, с которыми пилот когда-либо приходил в Формулу-1. Думаю, он добился значительного прогресса, но лучше то, что он ещё на первом этапе показал свой уровень.
Не знаю, какую роль сыграл я, это вопрос к нему. Я считаю, конечно, сыграло роль то, что он просматривает мои данные с каждых выходных и видит всё, что я делаю на трассе и за её пределами, но он уже многое знает», — приводит слова Норриса Total Motorsport.
Оскар Пиастри занимает 12-е место в личном зачёте. Его лучшим результатом в сезоне является четвёртое место на Гран-при Великобритании.
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