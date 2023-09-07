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Расселл объяснил, почему станет чемпионом мира, на примерах Шумахера и Ферстаппена

Расселл объяснил, почему станет чемпионом мира, на примерах Шумахера и Ферстаппена
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своей преданности команде и на примерах Михаэля Шумахера и Макса Ферстаппена объяснил, почему ставит своей целью чемпионство с «Мерседесом».

«Очевидно, вы мечтаете прыгнуть в машину и просто выиграть каждую гонку, но это не так уж просто. Даже для Макса, потому что он он провёл четыре года в «Ред Булл», прежде чем получил шанс по-настоящему бороться за чемпионство.

Так же было и у Шумахера, когда он перешёл в «Феррари». Мы все помним его как доминирующего пилота, выиграл всё. Для этого потребовалось четыре или пять лет до того, как он стал чемпионом.

Я очень уверен в себе. Не хотел бы быть в другой команде. Я очень счастлив быть пилотом «Мерседеса» и чувствую себя обязанным вернуть им веру в меня своей преданностью и показать всё, на что способен, чтобы в конечном итоге выиграть с ними чемпионство. Это моя мечта и моя цель», — сказал Расселл в интервью RaceFans.

Джордж Расселл выступает за «Мерседес» с сезона-2022. Напомним, британец продлил контракт с командой до конца 2025 года.

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