Марк Маркес: я не касался темы разрыва контракта с «Хондой»

Легендарный испанский мотогонщик Марк Маркес ответил на вопрос о том, сможет ли «Хонда» его отпустить в случае, если он захочет перейти в другую команду.

«Я не касался этой темы с «Хондой», потому что не думаю, что это было бы хорошо для всего проекта. Они очень сосредоточены на развитии и много работают. В скором времени мы будем тестировать наш новый мотоцикл. Было бы худшей затеей угрожать команде уходом в данный момент, потому что всё может развалиться.

Думаю, что лучший вариант для меня и для «Хонды» — это оставаться вместе и продолжать работать. Мы будем продолжать стараться найти способы улучшить наш уровень к следующему сезону», — приводит слова Маркеса AS.

Напомним, по сообщению AS, Маркес близок к переходу в команду «Грезини», где выступает его младший брат Алекс.

Контракт Марка с «Хондой» рассчитан до конца 2024 года.