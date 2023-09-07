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Маффей: у нас привлекательный продукт, если не считать то, что Макс слишком быстрый

Маффей: у нас привлекательный продукт, если не считать то, что Макс слишком быстрый
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Грег Маффей, руководитель американской компании «Либерти Медиа», владеющей гоночной серией Формула-1, высказался об уровне гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Реальность такова, что у нас привлекательный, конкурентный продукт, если не считать того факта, что Макс слишком быстрый. Если не сломать ему ногу, как Тоне Хардинг (американская фигуристка, пострадавшая от нападения её бывшего мужа. — Прим. «Чемпионата»), то я не уверен, что мы сможем с ним справиться.

Он просто феномен. Он водит самую быструю машину и делает это очень хорошо. Это действительно потрясающе, как он справляется с самыми сложными трассами», — приводит слова Грега портал Autosport.

Благодаря победе в Монце Ферстаппен смог завоевать рекордную, десятую победу подряд на Гран-при.

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