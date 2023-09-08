Перес: будучи напарником, тяжело наблюдать уровень Макса

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал об отношении к своему напарнику Максу Ферстаппену, который на Гран-при Италии установил историческое достижение, продлив победную серию до 10 гонок.
«Мы должны ценить то, что делает Макс. Тот уровень, на котором он ездит сейчас, — это экстремально. Думаю, что он на 100 процентов показывает свои способности каждый уикенд, независимо от того, в каких условиях он ездит. Это то, что довольно трудно наблюдать, будучи его напарником.
На самом деле не имеет значения, хорошая или плохая между нами разница и становится ли машина трудной. У него получается забирать всё на 100 процентов из себя и машины практически каждые выходные», — приводит слова Переса Racingnews365.
Пилотам «Ред Булл» удалось выиграть все проведённые на сегодняшний день Гран-при сезона-2023. Серхио Пересу дважды удалось отпраздновать победу.
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