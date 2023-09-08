«Я обязан им многим, но не своей жизнью». Норрис — о сотрудничестве с «Маклареном»

Британский пилот Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», рассказал об отношении к команде, а также о своём выборе между разными командами, участвующими в «Королевских гонках».
«Я многим обязан «Макларену», но не обязан им своей жизнью. Очевидно, что-то всегда происходит, в прошлом были разговоры, но это и происходит с каждым гонщиком, когда заканчивается контракт. Не было так много других возможностей добиться большего.
Некоторые всё же возникали, но в «Феррари» все места уже были заняты, в «Мерседесе» тоже. В «Ред Булл» всегда что-то происходит. Всегда есть какие-то мелочи, но «Макларен» всегда оказывался лучшим вариантом, поэтому я до сих пор здесь.
Каждый мой год здесь добавляет желания побеждать всё больше и больше с «Маклареном». Я думаю, что это сделает мою карьеру более заслуженной, когда наступят хорошие времена», — сказал Норрис в интервью RaceFans.
Ландо Норрис выступает за «Макларен» с сезона-2019. Ранее появлялась информация о том, что британец является одним из кандидатов на место Серхио Переса в «Ред Булл».
- 8 сентября 2023
-
11:08
-
10:10
-
09:14
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
21:26
-
19:34
-
18:50
-
17:51
-
16:55
-
16:01
-
15:34
-
14:56
-
14:40
-
14:15
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:13
-
11:10
-
10:40
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
00:47
-
00:03
- 6 сентября 2023
-
23:15
-
22:32
-
21:30
-
20:55
-
19:57
-
19:42
-
18:37
-
17:20
-
16:11