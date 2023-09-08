«Я обязан им многим, но не своей жизнью». Норрис — о сотрудничестве с «Маклареном»

Британский пилот Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», рассказал об отношении к команде, а также о своём выборе между разными командами, участвующими в «Королевских гонках».

«Я многим обязан «Макларену», но не обязан им своей жизнью. Очевидно, что-то всегда происходит, в прошлом были разговоры, но это и происходит с каждым гонщиком, когда заканчивается контракт. Не было так много других возможностей добиться большего.

Некоторые всё же возникали, но в «Феррари» все места уже были заняты, в «Мерседесе» тоже. В «Ред Булл» всегда что-то происходит. Всегда есть какие-то мелочи, но «Макларен» всегда оказывался лучшим вариантом, поэтому я до сих пор здесь.

Каждый мой год здесь добавляет желания побеждать всё больше и больше с «Маклареном». Я думаю, что это сделает мою карьеру более заслуженной, когда наступят хорошие времена», — сказал Норрис в интервью RaceFans.

Ландо Норрис выступает за «Макларен» с сезона-2019. Ранее появлялась информация о том, что британец является одним из кандидатов на место Серхио Переса в «Ред Булл».