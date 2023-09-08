Хельмут Марко объяснил своё высказывание, из-за которого его обвинили в расизме

80-летний советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на критику своего высказывания о проблемах мексиканского пилота команды Серхио Переса, которые он связал с его южноамериканским происхождением.
«Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что менталилтет мексиканцев отличается от менталитета немцев или датчан. Кто знает, может быть, он [Серхио Перес] способен контролировать себя», — сказал Марко OE24.
Серхио Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021, проведя за «быков» 58 гонок, в которых одержал пять побед, в том числе две в этом сезоне — на Гран-при Саудовской Араваии и Гран-при Азербайджана. Вместе со своим напарником голландцем Максом Ферстаппеном они возглавляют личный зачёт в сезоне-2023. Ближайшим преследователем Переса в чемпионате является пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
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