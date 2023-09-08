Адвокат Массы объяснил, почему у бразильца есть шансы отнять титул 2008 года у Хэмилтона

Адвокат бывшего бразильского пилота Формулы-1 Фелипе Массы Бернардо Виана рассказал, что собрал команду юристов, и поделился аргументами, которые могут аннулировать результаты финальной гонки сезона-2008 и признать Массу чемпионом мира.

«Наша цель – вернуть титул домой. Тут не идёт речь о деньгах. Чтобы добиться этого, нами будет предпринято несколько мер для получения информации и показаний. Мы хотим, чтобы всё произошедшее в 2008 и 2009 годах стало известно. Мы вполне уверены в имеющихся у нас доказательствах и знаем, что есть ещё больше информации, которая не была обнародована.

Мы собрали звёздную команду юристов для анализа ситуации. Мы хотели понять, был ли у нас повод для судебной претензии. И теперь мы считаем, что у нас есть веские аргументы. В деле задействовано множество лучших юристов. Если вы увидите эту команду, то поймёте, что это не юридическая авантюра и не что-то необоснованное. Тот факт, что мы начали работу, говорит о многом. Никто из них не рекомендовал бы начинать процесс, не будучи уверенным в том, что у нас есть веские аргументы.

Берни Экклстоун говорил, что не помнит деталей? Это не имеет значения, учитывая наши аргументы.

Мы считаем, что правильным решением будет отмена результатов гонки, что ранее признал Экклстоун. Он, Мосли и Уайтинг всегда понимали, что решение должно быть именно таким. Это было бы правильным решением, соответствующим регламенту. И даже если бы они частично отменили гонку, скажем, до 14-го круга (когда Пике разбился), Фелипе тоже стал бы чемпионом, исходя из правил. Он получил бы 50% очков. В тот день у него украли десять очков, а он проиграл чемпионство с разницей всего в одно. Так что математика вполне ясна», — приводит слова Вианы Autosport.