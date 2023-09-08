Хельмут Марко повторно извинился за слова о происхождении Серхио Переса

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко вновь принёс извинения за высказывания в адрес мексиканского пилота команды Серхио Переса. Ранее он назвал причиной проблем Переса на трассе его cлабую концентрацию, вызванную южноамериканским происхождением, после чего болельщики подвергли Марко критике. Марко оправдался тем, что имел в виду разницу в менталитете между европейцами и мексиканцами. Это высказывание также вызвало волну негативной реакции, так как, по мнению многих поклонников автоспорта, австрийский специалист приписал плохое стереотипное качество целой нации.

«Что касается моего замечания о Серхио Пересе, я хотел бы извиниться за своё оскорбительное высказывание и хочу совершенно ясно дать понять, что я не считаю, что мы вправе делать общие выводы о людях из любой страны, любой расы и любого этноса.

Я пытался подчеркнуть, что выступления Серхио в этом году изменились, но было неправильно связывать это с его культурным наследием», — приводит слова Марко RaceFans со ссылкой на Servus TV.