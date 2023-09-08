Организаторы Гран-при Мексики отреагировали на скандальные слова Марко про Переса

Организаторы Гран-при Мексики выпустили официальное обращение с поддержкой в адрес мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса.
Напомним, ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко позволил себе в адрес Переса некорректное высказывание. Он связал спад мексиканца с его национальностью, что вызвало острую критику в среде СМИ и болельщиков.
«Гран-при Мексики выражает поддержку мексиканскому гонщику Серхио «Чеко» Пересу. Неуместным комментариям ни место ни в одной сфере, в том числе и спорте. Сейчас важно, чтобы были приняты меры для предотвращения этого и при необходимости были принесены извинения. Мы призываем всех формировать более уважительное и сплочённое сообщество в Формуле-1, при этом поощряя здоровую конкуренцию как на трассе, так и за её пределами», — говорится в заявлении.
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