Ферстаппен: у моей сестры был такой же талант, как и у меня, но она этого не хотела

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его младшая сестра Виктория обладала аналогичным талантом и также могла бы добиться успехов в автоспорте.

«Я думаю, у неё был большой потенциал. Было несколько случаев, когда мой отец тратил два дня на подготовку карта, проверяя, чтобы всё было идеально, чтобы она могла спокойно ездить. Потом она проезжала кругов 20 и говорила: «На сегодня мне хватит». Отца это сильно раздражало.

Я думаю, что у моей сестры, вероятно, был такой же талант, как и у меня, когда мы были маленькими, но она просто не хотела заниматься автоспортом. Ей это нравилось, но не настолько, чтобы поддерживать себя в форме и быть постоянно готовой.

В любом случае, отец был в основном сосредоточен на мне, но я был на 100% уверен, что он пошёл бы ради неё на всё, если бы почувствовал, что она этого хочет», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.