Пилоты «Ред Булл» ожидают трудностей на трассе в Сингапуре

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес выразили мнение, что особенности трассы в Сингапуре могут доставить команде трудности в следующий уикенд.
«Думаю, нам будет немного сложнее в Сингапуре, чем в Монце. Но посмотрим. Мы сделаем всё, что в наших силах, и, конечно, постараемся снова победить. Но, скажем так, это может быть не самым сильным уикендом для нас», — приводит слова Ферстаппена F1i.
«Я согласен с Максом, думаю, что это будет уикенд, по ходу которого может случиться что угодно. Надеюсь, мы сможем хорошо выступить в субботу, потому что, если вы не начнёте гонку с первого ряда, у вас не будет больших шансов на победу. Так что, надеюсь, мы сможем повторить то, что мы сделали там в прошлом году», — добавил Перес.
Гран-при Сингапура пройдёт с 15 по 17 сентября.
- 9 сентября 2023
-
14:59
-
13:51
-
12:56
-
12:01
-
10:39
-
09:40
-
01:00
- 8 сентября 2023
-
23:45
-
22:52
-
22:42
-
21:16
-
20:23
-
19:22
-
18:19
-
16:34
-
15:33
-
14:34
-
13:49
-
12:57
-
12:08
-
11:08
-
10:10
-
09:14
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
21:26
-
19:34
-
18:50
-
17:51
-
16:55
-
16:01
-
15:34
-
14:56
-
14:40
-
14:15
-
13:06