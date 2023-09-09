Пилоты «Ред Булл» ожидают трудностей на трассе в Сингапуре

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес выразили мнение, что особенности трассы в Сингапуре могут доставить команде трудности в следующий уикенд.

«Думаю, нам будет немного сложнее в Сингапуре, чем в Монце. Но посмотрим. Мы сделаем всё, что в наших силах, и, конечно, постараемся снова победить. Но, скажем так, это может быть не самым сильным уикендом для нас», — приводит слова Ферстаппена F1i.

«Я согласен с Максом, думаю, что это будет уикенд, по ходу которого может случиться что угодно. Надеюсь, мы сможем хорошо выступить в субботу, потому что, если вы не начнёте гонку с первого ряда, у вас не будет больших шансов на победу. Так что, надеюсь, мы сможем повторить то, что мы сделали там в прошлом году», — добавил Перес.

Гран-при Сингапура пройдёт с 15 по 17 сентября.