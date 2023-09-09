Албон: очки в Монце очень важны, так как дальше у нас будет мало шансов

Гонщик «Уильямса» Александер Албон заявил, что очки, набранные командой по итогам Гран-при Италии, имеют ключевое значение, так как в будущих гонках, учитывая особенность трасс, попасть в очковую зону будет непросто.
«Думаю, что это важный шаг для нас. Меня беспокоят такие трассы, как в Бразилии, и подобные ей. Но я надеюсь, что сейчас мы находимся в более выгодном положении.
Нам нужны были эти очки, потому что я не думаю, что в следующих нескольких гонках у нас действительно будут реальные шансы вплоть до Гран-при Лас-Вегаса. Не имею в виду, что мы заранее расслабились, но набрать очки — это то, что нам было нужно.
Могут ли ближайшие гонки оказаться не такими плохими для нас? Думаю, что мы всё ещё видим наши слабости, вы знаете, у нас низкая прижимная сила. Мы стали лучше по сравнению с прошлым годом, но когда трасса нагревается, нам действительно становится трудно.
Трасса в Зандворте нам подходила. Думаю, если бы асфальт был на 20 градусов холоднее, возможно, мы были бы очень быстрыми. Нам ещё есть над чем поработать. Сейчас мы поедем в Азию, там будет жарко, потом поедем в Америку — там тоже жарко», — приводит слова Албона Autosport.
- 9 сентября 2023
-
14:59
-
13:51
-
12:56
-
12:01
-
10:39
-
09:40
-
01:00
- 8 сентября 2023
-
23:45
-
22:52
-
22:42
-
21:16
-
20:23
-
19:22
-
18:19
-
16:34
-
15:33
-
14:34
-
13:49
-
12:57
-
12:08
-
11:08
-
10:10
-
09:14
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
21:26
-
19:34
-
18:50
-
17:51
-
16:55
-
16:01
-
15:34
-
14:56
-
14:40
-
14:15
-
13:06