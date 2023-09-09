Албон: очки в Монце очень важны, так как дальше у нас будет мало шансов

Гонщик «Уильямса» Александер Албон заявил, что очки, набранные командой по итогам Гран-при Италии, имеют ключевое значение, так как в будущих гонках, учитывая особенность трасс, попасть в очковую зону будет непросто.

«Думаю, что это важный шаг для нас. Меня беспокоят такие трассы, как в Бразилии, и подобные ей. Но я надеюсь, что сейчас мы находимся в более выгодном положении.

Нам нужны были эти очки, потому что я не думаю, что в следующих нескольких гонках у нас действительно будут реальные шансы вплоть до Гран-при Лас-Вегаса. Не имею в виду, что мы заранее расслабились, но набрать очки — это то, что нам было нужно.

Могут ли ближайшие гонки оказаться не такими плохими для нас? Думаю, что мы всё ещё видим наши слабости, вы знаете, у нас низкая прижимная сила. Мы стали лучше по сравнению с прошлым годом, но когда трасса нагревается, нам действительно становится трудно.

Трасса в Зандворте нам подходила. Думаю, если бы асфальт был на 20 градусов холоднее, возможно, мы были бы очень быстрыми. Нам ещё есть над чем поработать. Сейчас мы поедем в Азию, там будет жарко, потом поедем в Америку — там тоже жарко», — приводит слова Албона Autosport.